Sessanta anni di Lions. Tante iniziative in vista

Sessanta’anni all’insegna del ’we serve’, ovvero prendersi curi degli altri e migliorare il mondo attraverso la solidarietà. In pieno spirito lionistico, è quello che ha fatto il Lions Club Valdelsa nel suo oltre mezzo secolo di vita. L’importante traguardo è stato appena celebrato guardando al passato ma anche al futuro che per il longevo Club è denso di attività. Tanto per citarne qualcuna, il 12 aprile per ’Arte che cura’ ci sarà l’inaugurazione di un murale all’ospedale di Campostaggia. Insieme al distretto Lions Toscana, prosegue la raccolta fondi per ’Casa Marta’, il primo hospice pediatrico della regione. In atto anche una raccolta per l’assistenza sanitaria a una famiglia con un figlio che ha avuto un incidente.

Non mancheranno incontri di formazione e confronto come il ’Lions day’ e l’interessante ’Interconettiamoci… ma con la testa’, dedicato a scuole elementari e medie locali. Non ultimo il concorso ’Un poster per la pace’, referente l’instancabile Meris Mezzedimi, vinto quest’anno da Agata Fusi della 3^A della scuola media ’Da Vinci’ di Poggibonsi. "Ricoprire il ruolo di presidente del Lions Club Valdelsa per la seconda volta – ha spiegato il presidente, Fabio Cantini – è un piacere e un’ulteriore scoperta interiore per le emozioni causate dalla partecipazione alla realizzazione dei service, con i quali si cerca di alleviare difficoltà economiche ed esistenziali del prossimo. Ringrazio tutti i soci che hanno collaborato e collaborano perché il nostro club continui a migliorarsi e ad essere sempre più presente sul territorio". Tra i molti ospiti, Alessandro Donati, sindaco di Colle.

Fabrizio Calabrese