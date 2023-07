Servono mesi di indagini Attenzione ad aprire i link

I reati informatici, commessi attraverso la rete, sono in fortissimo aumento. Il periodo del Covid ha visto un picco ma, successivamente, il trend delle denunce nella nostra provincia è calato. Se si pensa che, questo il dato fornito dalla questura relativo al periodo dal primo aprile 2022 al 31 marzo 2023, c’è stato un calo del 29,4% passando da 487 denunce appunto in materia di reati informatici a 344. Reati in cui ricade anche il caso dei maggiorenni senesi che si sono visti scippare il bonus cultura.

Le indagini sono complesse e, in genere, richiedono accertamenti lunghi da parte della polizia postale. Almeno 4-5 mesi, se non di più. Bisognerà capire come è avvenuto il furto del bonus cultura di 500 euro: la tecnica maggiormente utilizzata consiste nell’accesso abusivo al computer, normalmente attraverso un malware, grazie al quale i malviventi riescono a registrare cosa fa l’utente con il telefonino oppure con il pc. In sostanza, si prendono le credenziali dello Spid dell’utente – indispensabile per accedere al bonus cultura come ad altri benefici – e quindi si accede a tutti i passaggi (e i vantaggi) che permette appunto lo Spid. In sostanza, attraverso il malaware la mano ’oscura’ agisce come fosse il titolare spendendo al posto dell’avente diritto. Ad essere beffati non sono soltanto i giovanissimi, come nel caso dei senesi, ma anche gli esercenti che al momento di riscuotere il dovuto si trovano con un pugno di mosche in mano.

I casi avvenuti a Siena non sarebbero gli unici nella nostra Regione. Nel corso dei mesi sarebbero arrivate segnalazioni pubbliche di furti informatici anche da altre province. Numerose. Non mancano i consigli per evitare di cadere nella ’rete’, anche sui vari siti on lite della polizia postale con le risposte alle domande più frequenti. Una precauzione particolarmente importante riguarda la password di accesso. Si raccomanda che sia sempre piuttosto complessa in quanto esistono dei sistemi per cui a volte in pochi minuti gli hacker riescono a ’bucare’ il sistema, individuandola. Mentre se è troppo complessa la ricerca diventa eccessivamente lunga e passano a quella seguente.

Il consiglio che tutti gli operatori delle forze di polizia danno da sempre ai giovani è di cercare di stare attenti a come interagiscono con le varie piattaforme perché non tutto quello che arriva sul web e sui siti è reale.

Laura Valdesi