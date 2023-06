"Servono banche grandi per finanziare il Paese"

Lo aveva detto al congresso nazionale della Fabi, dove era stato incalzato soprattutto sull’ipotesi di terzo polo bancario e di partner migliori per arrivare alla sua definizione. Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca Mps, aveva provato a convincere la platea di banchieri e bancari che "all’Italia servono banche grandi che abbiano capacità di fare ingenti finanziamenti al sistema economico". Lo ha ripetuto ieri al summit del Sole 24 Ore, sottolineando come "il mercato finanziario italiano ha la necessità di consolidarsi. La concentrazione è indispensabile, in un Paese che sta cercando di cambiare alcuni indirizzi di crescita economica servono banche grandi, che abbiano capacità di fare finanziamenti, dare servizi a costi bassi. Non è questione solo di Mps, è una considerazione che riguarda anche altri players".

Lovaglio vuole uscire dall’angolo di una banca che deve aggregarsi per forza, perché entro il 2024 deve cambiare azionista di maggioranza. E per questo insiste sulla necessità del sistema Italia e sull’estrazione di valore dal Monte dei Paschi. "Dobbiamo accelerare nell’implementazione del piano. A livello di sistema è molto importante mantenere forte il presidio sul rischio e andare a capire come andare a sostituire i ricavi quando verranno meno i margini sui tassi di interesse. Stiamo percorrendo questa strada nel modo migliore con delle tappe che abbiamo anticipato: ciò non ci distrae da una situazione molto favorevole da tassi di interesse".

Il ceo di Rocca Salimbeni è sempre più sicuro dei risultati raggiunti e dei prossimi target. "Dopo la riduzione di organico di 4.125 dipendenti in un giorno, abbiamo risparmiato 300 milioni e generato utili di 230 milioni nel primo trimestre. Un dato che può essere raddoppiato nel semestre. La guardia deve restare alta sulla qualità, redditività e sulla capacità delle perfomance e sul tempestivo raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. E’ importante mettere fieno in cascina ed è quello che stiamo facendo".

Prima degli utili del semestre, il Monte dei Paschi è atteso dagli stress test della Bce, in programma a fine luglio, assieme ad altre 98 banche europee. "Siamo un banca molto solida. Siamo quella con patrimonio più alto, frutto di un aumento di capitale ma anche dalla capacità di generare capitale - ha scandito Lovaglio -. Partiamo da una situazione molto diversa dal passato. Siamo molto positivi e riteniamo che gli stress test siano un esercizio molto importante".

Infine un messaggio chiaro alla Borsa e agli investitori: "Io credo che oggi la banca, alle condizioni attuali,presenti una grande opportunità di valorizzazione. Ee a quel punto diventa molto più facile pensare a operazioni di integrazione. Penso sia molto importante aumentare la consapevolezza del valore di questa banca - ha risposto alla domanda circa i tempi di un possibile percorso di aggregazione -. Questo è stato il mio primo compito, far emergere questo valore. Mps già quest’anno avrà un ritorno a doppia cifra. Il tema cruciale sarà dimostrare che saremo capaci di farlo nel tempo".