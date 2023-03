Servizio di emergenza-urgenza La Misericordia ’congela’ lo stop

di Massimo Cherubini

La Misericordia sospende l’interruzione del servizio di emergenza-urgenza h24 che, a far data dal prossimo inizio mese, avrebbe creato problemi, nelle ore notturne nei paesi della zona. C’è chi parla di "un passo indietro" dei dirigenti della Confraternita. Ma il Governatore, Danilo Romani, è chiaro e perentorio: "La decisione di sospendere l’erogazione del servizio – dice il Governatore – è dovuta al semplice, quanto importante, fatto che siamo stati convocati dai vertici della Asl. Per trovare una soluzione al problema (legato allo sbilanciamento tra costi ed entrate) che si è venuto a creare con la crisi del volontariato. Noi – aggiunge – nello scorso anno abbiamo potuto far conto su 56 volontari che non possono, o non si sono detti disponibili, a garantire tutti i vari servizi che offriamo. Un passo indietro? Non è questa la ragione che ci ha portato a desistere temporaneamente non da una protesta, ma dal mettere in sicurezza i conti del bilancio per evitare il default". E ancora: "Confidiamo molto sull’incontro di domani sera (questa sera) con i vertici della Asl e con i rappresentanti delle istituzioni locali, per individuare la soluzione al problema". E sull’ipotesi di una sorta di assunzione diretta del servizio da parte della Asl, Romani afferma: "Non ne ho avuto alcun sentore, non saprei proprio come potrebbero farlo. Aspettiamo l’incontro, vediamo le proposte, confidiamo –ripete – in una soluzione positiva del problema".

Sul tema si registra anche una nota della Società della Salute Amiata Val di Chiana "a precisazione delle dichiarazioni rese alla stampa dal sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, in merito alla seduta dell’assemblea dei soci della dello scorso 22 marzo. In particolare proprio sulla situazione del servizio di emergenza urgenza notturno espletato dalla Misericordia di Abbadia San Salvatore".

Nella nota viene precisato che "il presidente Michele Angiolini ha trattato la questione e ha tenuto a sottolineare ai presenti che la dirigenza aziendale Asl era già stata sollecitata ad affrontare la problematica, grazie all’intervento del sindaco di Abbadia San Salvatore Fabrizio Tondi, e di quello di San Quirico d’Orcia Danilo Maramai. Al momento in cui la questione è stata affrontata e discussa non era presente, a causa di successive riferite difficoltà di collegamento, nessun rappresentante del Comune di Piancastagnaio". Il collegamento è avvenuto successivamente e, "a precisazione sulle dichiarazioni rese alla stampa dal sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, si sottolinea che la trattazione è regolarmente avvenuta e non rimandata".