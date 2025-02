Servizio civile universale. Quattro posti disponibili in due progetti

La Misericordia di Siena è alla ricerca di ragazzi che vogliano mettersi in gioco con il Servizio Civile Universale. La scadenza per presentare la domanda è stata prorogata al 27 febbraio, offrendo un’ultima opportunità a chi desidera vivere un’esperienza di crescita personale e di impegno per la comunità. Sono disponibili 4 posti per ciascuno dei due progetti attivati dalla Misericordia di Siena. La durata è di 12 mesi, ed è previsto un impegno settimanale di 25 ore suddivise su turni che saranno pianificati. Ciascun progetto prevede anche una parte di formazione obbligatoria che è parte integrante del percorso. I giovani selezionati saranno coinvolti in attività fondamentali per il territorio, tra cui trasporti socio-sanitari, attività sociali, come il punto di ascolto, l’emporio solidale, il supporto agli educatori nei progetti sociali, la consegna di spesa e farmaci a domicilio.