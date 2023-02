Servizio civile, sempre meno domande Ma le università senesi fanno il pieno

È stata prorogata al 20 febbraio la scadenza del bando per il Servizio civile universale. Evidentemente l’allargamento della platea delle realtà alle quali è consentito reclutare temporaneamente per un anno giovani volontari, fra 18 e 28 anni, per i propri servizi è stato eccessivo. E così la mossa propria delle ‘politiche giovanili’ va rallentando: ovvero ci sono associazioni, enti e istituzioni che non hanno abbastanza domande a fronte dei posti disponibili, per un’opportunità pensata come ‘approccio’ al mondo del lavoro e di orientamento per i giovani. In controtendenza invece sembra essere l’offerta di Servizio civile presso l’Università, istituzione molto ambita; del resto qui il servizio è naturale completamento del percorso formativo e a volte anche anello di congiunzione fra studio e lavoro. "Quest’anno abbiamo 21 posti disponibili e già oltre 50 domande, che andranno aumentando da qui al 20 febbraio: sono due i progetti di impiego, con 6 posti presso la biblioteca e 15 a supporto al management didattico. Andiamo registrando un aumento dell’interesse rispetto al passato, ovvero rispetto alle 35-40 domande degli ultimi anni" racconta Ivan Bececco, anni fa ‘volontario’ del servizio civile e oggi alla gestione amministrativa del servizio stesso e dell’orientamento all’Università per Stranieri di Siena. "L’appeal...