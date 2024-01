Servizio civile in aiuto alla disabilità. Un posto nel Senese

Organizzare attività di animazione e socializzazione per persone con disabilità. Questo potrà fare il giovane che deciderà di prestare Servizio Civile nel progetto promosso nel Senese dalla coop Valle del Sole aderente a Confcooperative Toscana. Nello specifico il partecipante sarà impegnato nel progetto ’Abilità condivise 2023’, per organizzare attività laboratoriali, uscite e soggiorni con persone diversamente abili; il posto disponibile è a Casole D’Elsa. Il bando, le sintesi dei programmi e dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, entro il 15 febbraio esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line. Il servizio civile dura un anno.