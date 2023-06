Servizi socio-sanitari, si cambia "Autonomia per l’Amiata-Valdorcia"

di Massimo Cherubini

"Autonomia della zona Amiata Val d’Orcia sul fronte dei servizi socio sanitari". Viene richiesto dal Tavolo permanente sui servizi socio sanitari costituito tra le forze politiche, sindacali, DEL terzo settore e mondo dell’associazionismo di settore che operano nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore. Un documento già presentato ai consiglieri comunali, presto sottoposto all’approvazione dello stesso consiglio.

Un documento inviato ai competenti assessori regionali (Bezzini, sanità, e Spinelli, sociale), ai sindaci dei comuni interessati "per esprimere le proprie preoccupazioni, riflessioni, e formulare alcune proposte alle istituzioni coinvolte a vario titolo nella gestione dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali. Ribadiamo - si afferma nel documento - che il nostro impegno rimane, come già espresso nei precedenti atti, un contributo alle istituzioni stesse, agli amministratori del settore nonché ai livelli direttivi dei soggetti gestori dei servizi".

All’atto pratico significa la realizzazione di un obiettivo: autonomia della zona Amiata-Val d’Orcia sul fronte degli importanti servizi socio sanitari. "È un nostro obiettivo – dice Fabrizio Tondi sindaco di Abbadia San Salvatore – che contiamo di poter centrare entro il prossimo autunno. Ne abbiamo tutti i requisiti, riteniamo che l’autonomia possa migliorare, rendere più funzionali sia i servizi sanitari sia quelli sociali. In questo contesto si inserisce anche il processo di unificazione tra il nostro ospedale e quello di Castel del Piano". Il ritorno a un’Amiata unita sul fronte della sanità, così come sta avvenendo in altri settori, a partire da alcune attività legate al turismo estivo e invernale. Uno, dei diversi, perché della richiesta autonomia, viene sottolineato nel documento del Tavolo sui servizi sanitari, sottoposto, come detto, alle valutazioni, e determinazioni, dei competenti assessori regionali.

"La mancanza di punti di riferimento, e quindi di un confronto diretto con dati oggettivi sull’andamento dei servizi, non permette – si legge nel documento – di capire se quanto percepito, e denunciato dai cittadini, risponda a realtà o meno e spesso anche la variabile tempo ha la sua importanza e la lontananza in questo non aiuta. Richiediamo pertanto agli amministratori di analizzare con le istituzioni interessate la possibilità di avere nomine di figure apicali delle cure primarie, Serd-Sma, assistenza sociale e presidio ospedaliero". Il confronto, avviato da anni, pare ora vicino al traguardo.