Servizi sanitari e sociali, scatta la rivoluzione

Importanti novità a Chiusi sul fronte dei servizi sanitari e sociali. Lo ha annunciato il sindaco della cittadina etrusca, Gianluca Sonnini. La Casa della Salute situata oggi nei locali dell’ex ospedale, ha detto Sonnini, "sarà interessata da importanti lavori di ristrutturazione, finanziati col Pnrr, necessari per la nascita della futura Casa di Comunità Hub, dove ci saranno la presenza medica h24 e 7 giorni su 7, infermieri h12 e 7 giorni su 7, punto prelievi, programmi di screening, servizi diagnostici, infermieristici, Cup e assistenza domiciliare". Per eseguire questi lavori è però necessario traslocare alcuni servizi altrove. La Asl aveva effettuato una ricerca e analizzato diverse candidature, ora gli edifici idonei sono stati individuati: "Nell’ex ospedale - afferma il sindaco di Chiusi - ci saranno la residenza per anziani gestita da Asp Cetona, il centro diurno con riapertura prevista nei prossimi mesi, il centro arcobaleno e la fisioterapia; in piazza XX Settembre dove c’è l’ex Mps ci sarà la sede dei medici di famiglia con infermieri e collaboratori di studio, l’anagrafe sanitaria e gli assistenti sociali; nell’immobile di via Boncia Bassa a Chiusi Scalo infine ci saranno guardia medica, consultorio, prelievi, visite specialistiche e Cup". Da Usl e Società della Salute arriveranno nelle prossime settimane le comunicazioni ufficiali. Massimo Montebove