L’analisi e l’approvazione del Dup, Documento unico di programmazione 2024-2026, come strumento fondamentale per continuare a migliorare servizi e spazi per la comunità, e il via libera alla convenzione con il Comune di Sinalunga per la gestione associata dei servizi finanziari per sviluppare nuove sinergie con altri enti. Sono i punti principali del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga che si è svolto nei giorni scorsi.