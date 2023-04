Servizi bus per 25 aprile e 1°maggio Tagli e riduzioni

Per le festività del 25 aprile e 1° maggio, i servizi di Autolinee Toscane saranno rimodulati. Martedì 25 aprile i bus seguiranno l’orario festivo in ogni area del territorio regionale, mentre lunedì 1° maggio il servizio sarà variato a seconda dei territori: a Siena il servizio urbano seguirà l’orario festivo ridotto (disponibili linee s1, s2, s3, s5, s6, s10, s19, s52 , s51 e s54). L’extraurbano sarà sospeso, fatta eccezione per alcune corse della linea 131 e la linea bus sostitutiva del servizio ferroviario Empoli-Siena e Poggibonsi-Empoli. Nei Comuni di Chiusi, Chianciano Terme e Montepulciano il servizio urbano ed extraurbano sarà sospeso.