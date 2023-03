"Serve un ad bravo nelle fusioni"

Il Cda di Mps ha approvato il documento di orientamento agli azionisti sulla dimensione e la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, che sarà oggetto di nomina nell’assemblea del 20 aprile. Nel tracciare l’identikit dell’amministratore delegato, che il mercato continua a raffigurarsi nella persona dell’attuale ad Luigi Lovaglio, il cda sottolinea, tra le altre cose, che dovrebbe "possedere ampia esperienza nel contesto di operazioni straordinarie", considerata la necessità dello Stato di uscire dal capitale del Monte. Tra gli altri requisiti auspicati figura l’aver "maturato esperienze professionali significative e di successo in posizioni di vertice" in banche paragonabili a Mps, essere dotato di "leadership" e di "un’adeguata cultura internazionale", di disporre di "significative competenze tecniche" anche "con riferimento alla naturale evoluzione del business bancario, con particolare riferimento alla digitalizzazione". Per quanto riguarda la presidenza, casella vacante dopo l’indisponibilità di Patrizia Grieco a un nuovo mandato, si suggerisce ai soci (di fatto al Tesoro) di candidare una persona con "un’adeguata preparazione in materia di governo societario", che abbia "maturato precedenti e significative esperienze nell’ambito".