Serve coraggio Non è un gioco ma è lo sport

Pino Di Blasio

Cosa pensa questo giornale dei bluff e delle provocazioni di Emiliano Montanari sul Siena e sullo stadio, è ormai noto. Pronti a supportare in ogni modo il sindaco Nicoletta Fabio per consentire alla Robur di giocare l’anno prossimo, in serie D sarebbe meglio. Ma allo stesso tempo in queste ore servirebbe un gesto coraggioso dai tecnici e dalla giunta in Comune. Il PalaEstra ha bisogno di lavori urgenti, i soldi sono stati stanziati, il progetto non c’è ancora. E mancano dieci giorni al raduno dell’Emma Villas in A2. Ci sono diverse soluzioni ponte per utilizzare il palasport almeno fino a primavera. Ma bisogna decidere in fretta, se non si vuole dare deroghe i rinvii non servono. Non è un gioco, è lo sport e ha le sue regole.