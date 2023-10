Dal centro per l’impiego di Abbadia S. Salvatore

1 OPERATORE - Cooperativa di servizi di Abbadia cerca operatoreconducente di mezzi per la raccolta e lo smistamento di rifiuti urbani per Abbadia e Piancastagnaio. Richiede patente C e abilitazione CQC merci, preferibile esperienza. SI-201791

1 VERNICIATORE - Azienda di produzione elementi in legno ricerca verniciatore a spruzzo anche senza esperienza. SI-199889