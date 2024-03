’Serenata all’altra metà del cielo’. Trio Folk all’Accademia dei Rozzi

Arriva l’8 marzo e con la relativa Festa della Donna dilaga tutta l’ironia (e autoironia) del Trio Folk. Eccoli protagonisti di una serata alla Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi, ovviamente nel giorno rituale della celebrazione dell’altra metà del cielo, alle ore 18 con ingresso libero. Questo colorito appuntamento fa parte del calendario organizzato dalla stessa Accademia, che sta offrendo alla città una bella serie di variegati modi di trascorrere originali pomeriggi, dalla classica alla colonna sonora, dall’argomento Palio alla presentazione di volumi inediti.

Lo spettacolo inedito si chiama ’Serenata all’altra metà del cielo’ ovvero ’La donna fra sonetti e canzoni’. Protagonista il Trio Folk, che ha scritto il copione dell’evento, ed è formato da Silvia Golini, Marta Marini e Antonio Tasso. L’abbiamo già recentemente apprezzato in un ’panoramico’ appuntamento fra musica e prosa, sulle virtù (non molte) e i difetti della razza senese nel corso dei secoli. Questa volta è ovviamente tutto incentrato sulla figura femminile: "Un racconto – ci dice l’istrionico Antonio Tasso – che si snoda fra vernacolo, canzoni, storie e stornelli. Il tutto con episodi da raccontare, aneddoti nel corso dei secoli, personaggi legati alla tradizione. Il tutto in chiave femminile. Si potrà trovare dallo stornello al Quartetto Cetra per concludere con le Madonne del Fantastici".

Non è certo semplice o scontato mettere insieme prosa e musica nel nome della femminilità, mettendoci assieme un pizzico di sana ironia. E’ quindi una sfida non semplice, nella volontà di offrire un lavoro agile e che unisca diverse generazioni, che è poi nello spirito di questo nuovo modo dell’Accademia dei Rozzi di accogliere la città.

La parola chiave di questo scatenato trio è disincanto, ovvero fare spettacolo attraverso la semplicità degli eventi, della storia, dei personaggi. Ma senza l’orpello della retorica o del voler insegnare a tutti i costi. Senza la serietà assoluta. Lo ha ben dimostrato in ’La storia siamo noi’ e sicuramente questa ’Serenata all’altra metà dei cielo’ sarà sulla stessa linea. Una linea che sicuramente è ben apprezzata e attesa dal pubblico senese. E poi, diciamoci la verità, un omaggio alle donne senesi ci sta sempre bene!

Massimo Biliorsi