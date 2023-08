Serate musicali Oggi il concerto delle ’Tremisse’

Tra musica classica e brani della tradizione popolare, la rassegna ‘Serate musicali all’Anfiteatro 2023’, al Parco Sculture del Chianti di Castelnuovo Berardenga, si conclude con gli ultimi due appuntamenti. Il primo è in programma per stasera, con le Tremisse, che sono Sara Ceccarelli al flauto traverso ed ottavino, Marta Marini al mandolino e chitarra e Silvia Golini al clarinetto e clarinetto basso, con un repertorio che spazia dal genere classico al popolare, con brani arrangiati appositamente per questa formazione. Come al solito il concerto inizierà alle 19, per cogliere il suggestivo momento della sera, con la sua luminosità straordinaria.

La prossima settimana (martedì 29), i Train de Vie chiuderanno la 13esima stagione delle Serate Musicali con il loro indie folk all’italiana, tra esperienze vissute, viaggi reali o nel tempo della memoria collettiva.