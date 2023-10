Serata street food in San Francesco. Stand e musica

Seconda serata dello street food in piazza San Francesco, iniziativa della Contrada del Bruco. Presenti anche stasera stand con panini, pizza fritta, tortellini, arancine, cacciucco e insalata di mare, trippa. La serata ha inizio alle 19 e sarà animata dalla band Bcube. Per lo svolgimento dell’evento la Polizia Municipale ha disposto modifiche temporanee in piazza San Francesco: fino alle 8 di domani, sul lato sinistro della piazza nella rimanente parte lastricata a mattonato divieto di sosta con rimozione. Grazie all’accordo con Sigerico, per i possessori di bollino Ztl saranno a disposizione stalli gratuiti nel parcheggio San Francesco.