Serata di prosa al teatro Caos ’Le voci della sera’ a Chianciano

Domenica 28 alle 18 prosegue la stagione di prosa del Teatro Caos di Chianciano Terme. L’appuntamento è con ’Le voci della sera’, adattamento e regia di Silvia Frasson, con le musiche originali di Guido Sodolucci e di Andrea Froeba, del romanzo scritto da Natalia Ginzburg. "Nella sua scrittura – spiega la nota che presenta lo spettacolo –, Natalia Ginzburg fa riconoscere al lettore le cose per quello che sono, ed è dunque un’autrice perfetta da portare in teatro, luogo dove le persone possono sentirsi raccontate, viste e comprese. Un luogo dove ci si specchia, ci si confessa, si maledice o si benedice, ma non soli, come siamo nelle nostre case, ma in comunità". La storia è raccontata in prima persona da Elsa, la protagonista e una ragazza giovane che vive in un paese di provincia a qualche chilometro da una grande città.