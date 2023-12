"Senza imprese, serve un altro futuro": "L’inflazione ha reso tutti più poveri"

"Una città a misura di bambino, dove nascono sempre meno bambini, che non offre opportunità ai giovani, in crisi per le politiche sanitarie, assistenziali e sociali necessarie alla vita degli anziani, che sono la fascia sempre maggiore della popolazione. È il controsenso della fotografia della città scattata dalla classifica della qualità della vita, come sottolinea Riccardo Pucci, segretario CISL. Un calo drammatico, 26 posizioni, un record italiano che mette in luce la crisi economica di Siena e del suo territorio. "Ora più che mai - continua Pucci - è necessaria una sinergia tra istituzioni, enti e parti sociali, che hanno il termometro delle imprese. Va creato un tavolo permanente per costruire e rivalutare il territorio, sfruttando anche i fondi Pnrr. A Siena sono rimaste solo imprese e attività di livello medio basso, la grande industria non esiste. Per rendere accattivante la città va costruito un percorso culturale differente. Le imprese sono in crisi, tutti noi possiamo essere d‘aiuto affinché un territorio devastato come quello senese trovi alternative, creando opportunità diverse per gli imprenditori. Serve un pensiero futuro e differente".

Una visione non molto dissimile quella di Fabio Seggiani, segretario CGIL. "Il dato è innegabile e impietoso - dichiara Seggiani - frutto di un progressivo impoverimento del territorio. Se il dato fosse relativo solo a Siena, sarebbe anche peggiore, come può notare chiunque passeggi per le vie della città. C’è stato un impoverimento generale, dovuto all’erosione dell’inflazione. Siena è la città che ha più flessione nell’acquisto dei beni non durevoli, i risparmi si stanno erodendo e le famiglie comprano solo beni di prima necessità. Questo territorio dovrebbe ragionare sul suo futuro. Bisogna fare rete per dirottare gli investimenti e generare buona occupazione. Siamo la quinta provincia in Italia per iscrizioni all’Albo italiani residenti all’estero: i giovani scappano perché non c’è futuro di buona occupazione. Senza prospettive, alla fine la rendita finisce. Chi resta sono gli anziani, la cui situazione di vita peggiora. Sembriamo forti sui bambini, ma il dato è falsato dalle poche nascite. Il sindacato deve essere protagonista insieme alla politica nella programmazione, mentre la politica non si deve chiudere nei palazzi a distribuire le colpe".

Andrea Talanti