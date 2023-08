SentierElsa gratuito La scelta del Comune

A proposito dell’idea di mettere a pagamento il SentierElsa entra nel merito l’assessore alla cultura Cristiano Bianchi. "Dietro la decisione di questa giunta di non mettere il parco a pagamento ci sono molte ragioni di natura legale, tecnica, politica, etica ed economica – afferma l’assessore alla cultura di Colle Cristiano Bianchi – Sul parco fluviale passa da quest’anno la Francigena, che sta portando a Colle tanta gente, fama ed economia. La variante è stata approvata proprio grazie al SentierElsa, perché camminare in campolungo e alle gore rotte non era ammissibile, non sarebbe mai stato approvato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene. La Francigena non può avere parti a pagamento, quindi se ora si mette a pagamento il parco, salta la Francigena a Colle, e torna a passare da Quartaia". "Per avere i soldi per la manutenzione e per la pulizia abbiamo optato per i parcheggi a pagamento, come avete visto, e come si fa, secondo noi, con i beni comuni, in questo caso un fiume – continua Bianchi – Quando si va in spiaggia o al fiume o in montagna molto spesso si paga il parcheggio, cioè si paga l’impatto ambientale dell’auto, non si paga l’accesso alla natura, che è di tutti ed è gratis. E si incentiva chi viene a piedi e in bici. Questa è l’idea dietro la nostra decisione". "Se però dovessimo perdere la Francigena per due euro sarebbe un disastro: da quando esiste questo cammino i posti attraversati hanno ovunque incrementato le presenze di turisti dal 60 al 70%, ed è un turismo buono, lento e sostenibile – conclude Bianchi – A Colle sta succedendo e succederà questo, grazie alla Francigena che finalmente passa dal nostro centro storico".

Lodovico Andreucci