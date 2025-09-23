Sensori di radiazione innovativi. Applicazione anche in medicina

Ricercatori da tutto il mondo si sono confrontati a Siena in occasione della conferenza internazionale IPRD 2025 (Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors), patrocinata dall’Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna.

L’edizione 2025, che si è tenuta nella Cripta di San Francesco, è la diciassettesima di una lunga serie, iniziata nel 1984, dedicata alle più recenti innovazioni nello sviluppo di sensori di radiazione, carica e neutra, utilizzati sia negli esperimenti di fisica delle particelle al CERN, che nello studio del cosmo con esperimenti nello spazio. Del comitato organizzatore ha fatto parte il professor Pier Simone Marrocchesi, del Dipartimento senese.

Sono state discusse anche applicazioni di queste tecnologie in medicina (nell’imaging diagnostico e terapie oncologiche con fasci di particelle), nello studio di nuovi materiali con la luce di sincrotrone, nell’imaging multi-spettrale nel campo della conservazione dei beni culturali, ed applicazioni d’avanguardia nel campo delle reti neurali e dell’intelligenza artificiale. La conferenza fornisce un’opportunità a giovani ricercatori di esporre i risultati del loro lavoro.