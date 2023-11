Sempre più utenti al Punto prelievi unico. Prenotare per un servizio più veloce

Cresce il numero delle persone che si rivolgono al Punto Prelievi Unico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Per questo motivo l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ricorda che gli accessi al PPU possono essere effettuati su prenotazione, modalità che viene consigliata visto il gran numero di utenti che quotidianamente utilizzano il servizio. La prenotazione può essere effettuata via web, con il servizio ’Zerocoda’ oppure al telefono, chiamando il numero 0577 586804. Si raccomanda quindi di prenotare, scegliendo il giorno e l’ora, per poter accedere direttamente per una minore attesa e ridurre l’afflusso al PPU negli orari di picco. La maggior parte delle prestazioni non richiedono il digiuno e possono essere eseguite anche in tarda mattina o nel pomeriggio. Gli esami che necessitano del digiuno sono: glucosio diagnostico, test di tolleranza al glucosio, ammonio, curva insulinemica, insulina, peptide C, acidi biliari. Il Punto prelievi per pazienti adulti è situato nel tunnel di ingresso dell’ospedale. È aperto con orario continuato il lunedì ed il mercoledì dalle 7.30 alle 15.45; nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato è aperto dalle 7.30 alle 12.45.