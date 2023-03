Seminario ’Autoritratto’ Per capire gesti e segnali del corpo e del viso

Arriva ’Autoritratto’, corso di QuaViO per curare la relazione interpersonale. Nelle giornate del 15 e 16 aprile presso ’Spazio Manipura’ a Siena un corso di aggiornamento per i volontari di vicinanza e accompagnamento ai pazienti che sono nell’ultimo tratto della propria vita. Un’opportunità per chi è già ’operativo’ nella realtà senese che si occupa, da oltre 30 anni, di cure palliative ma anche per chi vuole conoscerla da vicino. Sono due giorni di formazione per curare la comunicazione corporea e autoconsapevolezza, su quanto esprimiamo con i gesti, con i movimenti del corpo, con le espressioni facciali, con i toni della voce che ci aiuta ad essere più efficaci coi fragili. Il seminario intensivo ’Autoritratto’ sarà condotto da Eugenio Roberto Giommi, psicologo e psicoterapeuta corporeo con cui QuaViO collabora da anni, e da Isabella Turino, trainer del Metodo Feldenkreis.