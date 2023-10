Seminario all’interno del carcare di Ranza

Si chiama seminario ‘Idea’ per la "educazione alla salute in carcere sulle malattie croniche e del diabete" ed ha già cominciato a fare i primi passi fra le celle della comunità penitenziaria a Ranza di "supporto educativo sanitario" alla comunità dietro le sbarre. Questo progetto Idea ha già cominciato il suo cammino grazie al contributo degli infermieri che si sono formati con il metodo dell’università di Stanford. Spiegano dalla Asl. Dopo il primo seminario di agosto che hanno visto entrare in ambulatorio a Ranza una quindicina di detenuti con il diabete tipo 2, sarebbe per partire il secondo ciclo per altri venti detenuti che presentano malattie croniche. "I conduttori coinvolti – precisa la Asl –, si sono presentati con uno stimolo molto importante e grande partecipazione per migliorare il proprio stato di salute".