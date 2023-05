Semaforo tra Torrita e Bettolle Un altro anno in attesa del verde

Ci sarà ancora da aspettare per veder scomparire il semaforo che da molto tempo fa "compagnia" a chi da Torrita va in direzione Bettolle. Un semaforo in corrispondenza del ponte sul torrente Foenna, lungo la strada provinciale 327, messo per garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale, in un punto molto trafficato. Vicino ci sono il casello autostradale e l’ingresso in superstrada ma anche tante aziende della Valdichiana.

Per questo non sono mancate situazioni di disagio per gli automobilisti costretti, in particolar modo nelle ore di punta, a una sosta non breve, a causa della fila, per attendere il fatidico ’verde’. In tanti si chiedono quale sarà il futuro della viabilità in quel tratto con l’impianto semaforico che sta regolando il traffico in una sola corsia, per diminuire il peso dei mezzi che circolano contemporaneamente sopra il ponte. La notizia è che il ponte sarà oggetto di interventi e quindi la circolazione tornerà a doppio senso di marcia. Dalla Provincia fanno sapere che le strutture verticali e le fondamenta verranno consolidate con integrazioni dove ritenute necessarie. Inoltre il piano viario verrà smontato e ricostruito.

Negli aggiornamenti viene precisato che "sono stati ottenuti i pareri del Genio civile di Siena per la parte strutturale e di quello di Arezzo per la parte idraulica. Sono in predisposizione gli elaborati per il progetto definitivo che andrà in conferenza dei servizi per l’approvazione. Dopo il parere favorevole della conferenza, sarà approvato, presumibilmente entro l’anno, il progetto esecutivo e sarà predisposta la gara per l’affidamento dei lavori". Le stime sui tempi non ci sono, probabilmente sarà il 2024 l’anno in cui si potrà tornare a circolare in doppia corsia. Ma è difficile, in questo momento, fare previsioni.

Vedremo poi come sarà regolata la viabilità durante il periodo dei lavori. Molti si ricorderanno che già a fine settembre 2021 la strada fu chiusa per i controlli su una struttura che ha i suoi anni. Sollecitata dall’intenso traffico ma anche dalle acque del torrente che più di una volta ha fatto preoccupare i cittadini. Questo periodo di "convivenza" con il semaforo ha creato dei malumori non solo ai residenti della zona ma anche ai lavoratori di passaggio che "lottano" contro il tempo magari per una consegna. Adesso entriamo nel periodo turistico, il traffico sarà destinato ad aumentare.

Luca Stefanucci