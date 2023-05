Semafori, scatta la diffida I residenti contro il Comune "Subito un’alternativa"

Si infiamma lo scontro tra residenti e Comune di Montepulciano per l’installazione degli impianti semaforici. Dalla prima lettera del legale dei residenti, si è passati alla diffida legale e alla richiesta di sospensione dei lavori. La missiva è stata notificata al Comune dall’avvocato amministrativista di Napoli, Andrea Orefice, incaricato dai residenti. Tre di loro inoltre si sono fatti promotori di una petizione per raccogliere le firme. Rosario Chiloiro, Lorenzo Nisi e Angela Vincenti spiegano: "La popolazione ha chiesto dispositivi per la riduzione della velocità, non ha chiesto impianti semaforici. E le dichiarazioni del sindaco degli ultimi giorni non corrispondono ai fatti. Non è vero che all’altezza dell’incrocio della strada statale 146 e via degli Olivi e via dei Lilla ci siano stati tre incidenti mortali e non c’è stato un progetto tecnico per decidere dove collocare gli impianti e se fossero la soluzione più sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Inoltre il sindaco non dice che le strade di intersezione sono di competenza del Comune, non crediamo che Anas abbia potuto dare parere positivo di fronte alla violazione del Codice civile ostacolando numerosi passi carrabili".

Tra i residenti che protestano c’è Lorenzo Nisi, che vive la situazione più paradossale: per la sua abitazione infatti, l’installazione dei semafori è prevista lungo l’area di passo carrabile. E non è tutto. Nisi ha acquistato quell’immobile dal Comune stesso e il passo carrabile è indispensabile per la fruizione dell’immobile. Tra gli altri ricorrenti ci sono Barbara Nisi e Angela Vincenti. La prima è proprietaria della Locanda del Vino Nobile, struttura ricettiva e di ristorazione, che si vedrebbe ostruire gli accessi alla proprietà; l’altra è invece è proprietaria di ’Piscine Fonti di Bellezza’, che vedrebbe ostacolate entrata e uscita dei camper nell’area privata degli impianti. Infine c’è Rosario Chiloiro che contesta la soluzione dei semafori al problema della velocità. Di qui la diffida dei residenti e l’invito al Comune a fissare un incontro per trovare una soluzione alternativa ai semafori.