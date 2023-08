Semafori a Sant'Albino, Montepulciano: oggi accensione lampeggianti

Saranno attivi da oggi i semafori a Sant’Albino, comune di Montepulciano, sui quali da tempo si è accesa un’apra polemica. L’amministrazione comunale informa che per due giorni saranno attivi solo i lampeggianti gialli, mentre da mercoledì l’impianto entrerà

definitivamente in funzione.

"Raccomandiamo la massima attenzione a tutti coloro che si troveranno ad attraversare Sant’Albino nei prossimi giorni – afferma il sindaco Luigi Angiolini – dato che l’attivazione di nuovi semafori comporta sempre una prima fase di necessario adattamento. Per questo la polizia municipale ha previsto l’attivazione per due giorni dei semafori lampeggianti, prima della definitiva entrata in funzione prevista per mercoledì 23. In ogni caso, la stessa polizia municipale, che ringrazio per il lavoro svolto, garantirà un presidio sul posto per i primi giorni in modo da vigilare che tutto proceda senza problemi". L’attraversamento pedonale in prossimità del semaforo che regola il traffico tra la strada statele, via degli Olivi e via dei Lillà è provvisto da avvisatori acustici per favorire gli ipovedenti e garantire la massima accessibilità. "La decisione di installare due impianti semaforici a Sant’Albino – si afferma nella nota stampa del Comune – nasce per dare una risposta a una richiesta di maggiore sicurezza avanzata dagli abitanti della frazione. La strada è oggetto di un traffico molto intenso, dato che vi transitano ogni giorno circa 8mila veicoli. L’intervento è stato oggetto di un confronto con l’Agorà, l’organismo di partecipazione dei cittadini costituito nella frazione".