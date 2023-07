Selva su tutte Onda e Chiocciola sul podio

di Pino Di Blasio

Il vento del Palio ieri sera è spirato nella direzione giusta. Spazzando via quelle nuvole nere che si erano addensate nel momento meno propizio su Piazza del Campo. Lo spirito della Festa vigila da sempre sul suo svolgimento; a volte sembra assopirsi, distrarsi, divertirsi a fare i dispetti a quei popoli che si affannano nella Conchiglia, a quei dieci fantini su dieci cavalli che seguono ognuno una sua strada personale. Ma alla fine l’arcobaleno spunta sempre dalle nuvole, a volte metaforicamente, ieri anche realmente, anche se in una versione pallida.

Il borsino di questo Palio di Provenzano non può aver subìto oscillazioni evidenti, visto che due prove sono state annullate e la prova generale è stata fatta più per ragion di Stato che di Palio. Si resta inchiodati alle previsioni del dopo Tratta, che vedono un grande favorito, due possibili outsiders e briciole di speranza buttate alle altre Contrade. Tittia su Violenta da Clodia nella Selva ha disegnato la sua Carriera perfetta. Gli altri due fantini plurivittoriosi, Scompiglio e Gingillo, hanno motivazioni superiori per vincere ma cavalli inferiori: nella Chiocciola (Anda e Bola, un nome promettente) e nella Torre (Zio Frac, una vittoria nella Carriera dei superstiti dello scorso luglio). Viso d’Angelo, il secondo barbero del lotto, è nell’Onda montato dal fido Brigante. Pronto a puntare alla vittoria nel caso il kaiser Tittia avesse problemi o inciampasse in una variabile non prevista. L’unica, per ora, è quella regola del fato, in base alla quale, quando pensi di aver già vinto il Palio, lo perdi.

Le altre sei Contrade tra i canapi fanno leva sull’imponderabile. La Giraffa accarezza l’idea che Abbasantesa, in fondo, non sia così male. L’Istrice torna al Palio di agosto 2022, con Reo confesso che ha messo un po’ di pathos sulla cavalcata trionfale di Tittia e Violenta da Clodia per il Leocorno. Tartuca (Una per tutti e Grandine), Aquila (Scangeo su Veranu), Nicchio (Astoriux con Turbine) e Drago (Tempesta su Ungaros) sono rimaste con le quotazioni piatte, le stesse del giorno dell’assegnazione. Tittia ha anche il vantaggio che Torre e Chiocciola hanno la rivale tra i canapi. Se Violenta da Clodia parte, farà il bis dell’agosto 2022. Ma, come dicevano a Sparta in risposta alle minacce del re persiano Serse, "se...".