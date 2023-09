Selva, si vota per il capitano Scade anche il priore Commissione in Tartuca e nel Valdimontone

di Laura Valdesi

SIENA

L’ultimo pensiero della Selva, in questo momento che si avvicina a grandi passi ai festeggiamenti della vittoria del 2 luglio con Tittia e Violenta da Clodia, è occuparsi dell’inverno elettorale. Però tutti gli organismi di Vallepiatta sono in scadenza avendo concluso il mandato. Quindi dovrà essere formata, per statuto entro il 20 ottobre, la commissione chiamata a lavorare per individuare priore e seggio, nonché il capitano. Di solito si vota nel mese di dicembre. Alessandro Giorgi, condottiero due volte vittorioso, il 16 agosto 2019 e il 2 luglio scorso, a meno di ragioni personali, difficilmente verrà ’mollato’ dal popolo di Vallepiatta. Così come l’onorando uscente Benedetta Mocenni che era al suo primo mandato. Intanto si godranno i festeggiamenti e la cena della vittoria a fine mese, per le altre decisioni c’è tempo.

Diverso il quadro nel Valdimontone. Il capitano Aldo Nerozzi, infatti, non è in scadenza essendo stato eletto per un biennio nel novembre scorso. Nel 2023 la Contrada non ha corso per cui debutterà il 2 luglio 2024 e sarà di diritto sul tufo anche ad agosto. Termina invece il mandato il priore Lucia Cresti, scade anche il presidente della Società Castelmontorio. Da statuto le commissioni per il rinnovo vanno formate entro ottobre per cui è assai probabile che siano istituite nella seconda metà del mese. Anche nella Tartuca, come per il Valdimontone, il capitano Niccolò Rugani non è in scadenza mentre entro fine settembre si farà la commissione che dovrà occuparsi delle elezioni dell’onorando – attualmente è Antonio Carapelli che ricopre inoltre il ruolo di presidente del Consorzio per la tutela del Palio – e della Società. Non ci sarà invece necessità di andare alle urne nel Nicchio dove proseguono il mandato il capitano Marco Bruni e il priore Davide Losi, così come nella Lupa. Nell’Istrice l’onorando Emanuele Squarci, rettore del Magistrato delle Contrade, era stato eletto nel dicembre scorso per un triennio. Verifica invece di metà mandato in assemblea per il capitano Gianluca Testa, come da statuto.