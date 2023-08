Selva, ecco i battezzati C’è anche il piccolo ucraino scappato dalla guerra nel 2022

Lo scorso 15 agosto sono stati venti i nuovi battezzati della contrada della Selva: Amedeo Valdambrini, Anna Pedroso Hernandez, Livia Becatti, Samuele Foderi, Sofia Cassago, Matteo Rinnone, Livia Taddei, Emma Taddei, Emma Becatti, Michelangelo Bartolini, Zoe Triberti, Aurora Giorgi, Aurora Spinucci, Arsenii Lytvynenko, Vittoria Giaquinta, Lora Hilar Dalar Restituyo, Elia Rappuoli, Roberti Vegni, Marta De Luca e Matteo De Luca. Tra i nuovi selvaioli anche Arsenii Lytvynenko, bambino ucraino giunto a Siena nel maggio dello scorso anno insieme alla madre e alla sorella ed ad un’altra famiglia di connazionali in fuga dal paese di origine, attraverso la Moldavia, dopo l’invasione russa del febbraio 2022. Una storia commuovente e di forte integrazione quella del giovane Lytvynenko che al momento del suo arrivo, è stato accolto, così come i sua famiglia e l’altro nucleo familiare, all’interno nell’ostello ‘Casa delle Balie’ gestita da Sigerico. Fin dai primi giorni senesi la Selva ha facilitato l’integrazione delle due famiglie ucraine visto che già lo scorso anno entrambe furono invitate alla Cena del Piatto in piazza San Giovanni grazie all’interessamento in primis del priore della contrada, Benedetta Mocenni. Da qualche giorno Arsenii è un selvaiolo a tutti gli effetti.