Selezione olii extravergine. Al top 12 senesi

Oltre 91mila ettari a olivo di cui 16mila bio, oltre 15 milioni di piante, ben 80 varietà di olivo autoctone, delle quali le più diffuse sono: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Maurino e Pendolino, per un patrimonio di biodiversità agraria fuori dal comune. Oltre 36mila aziende tra professionali e non, circa 400 frantoi attivi e numerose imprese di confezionamento dell’olio di oliva. Questa la fotografia del settore tracciata in occasione della Selezione Olii Extravergine 2024, il ’green carpet’ dell’oro verde che ogni anno premia le eccellenze toscane. La Selezione Olii Extravergine 2024, promossa dalla Regione Toscana con la Camera di Commercio di Firenze insieme a PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, è stata l’occasione per parlare del settore olivicolo e delle sue prospettive. Nell’edizione 2024 sono stati selezionati 45 oli, che rappresentano l’eccellenza della produzione olearia toscana, di cui 12 senesi: Abbazia di Monte Oliveto Maggiore srl Società Agricola, Azienda agricola Carraia di Bardi Franco, Dievole srl, Felsina spa Società Agricola, Frantoio Buraschi snc di Buraschi Alessandra ed Emanuela, Marchesi Mazzei spa agricola, Mezzecrete società agricola arl, Oliviera Santandrea snc, Società Agricola Losi di Pietro & Paolo s.s., che ha vinto anche nella categoria Miglior Dop Chianti Classico.