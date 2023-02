Sei nuove postazioni per fare la ricarica

Colle in marcia per farsi trovare pronta all’appuntamento epocale con la mobilità elettrica del 2035. Il Comune ha aggiudicato alla società Be Charge Srl di Milano, la concessione per otto anni del suolo pubblico per la realizzazione, l’installazione e la gestione delle sei nuove postazioni di ricarica per auto elettriche, programmate in via Masson (parcheggio adiacente alla Farmacia Comunale 2); viale dei Mille (nei pressi del polo scolastico superiore); parcheggio ‘La Fornacina’; via Fratelli Bandiera a Gracciano; posteggio del Palazzetto dello sport a La Badia; parcheggio ‘La Buca’ in via XXV Aprile.