Sei negozi svaligiati nel week-end. Il sindaco Marrucci: "Telecamere a disposizione degli investigatori"

Indagini sulla bravata dell’altra notte dei vandali o di "ladruncoli", come gira voce dentro le mura, entrati a pedate in sei negozi fra via del Castello, piazza Duomo e via degli Innocenti per fare il colpo alle casseforti senza sfiorare la merce in vetrina e negli scaffali, ma usciti con un bottino di pochi spiccioli. Solo danni alle porte aperte o con forti pedate o qualche arnese da scasso. Episodi di cronaca che hanno fatto rumore nella comunità dei commercianti con negozi sia nelle piazze e le strade del centro storico.

La notte brava fra sabato e domenica ha colpito l’attività della parrucchiera, dell’artista di scultura e pitture, i negozi di pelletteria e qualche altra vetrina. In circa un’ora sono stati violati almeno sei negozi. In piazza Duomo, all’angolo di piazza delle Erbe, alla bottega di articoli per turismo hanno tentato di aprire la porta con una pedata (c’è rimasta l’impronta), ma senza riuscirci. Si sono invece sfogati nel primo dei due negozi di pelletteria del signor Massimo in piazza Duomo accanto al bar le torri. Un’altra potente pedata da calcio di rigore hanno mandato in frantumi la vetrata della porta e il registratore di cassa con dentro solo circa 170 euro. Il bottino della nottata.

Le indagini dagli uomini dell’arma dei Carabinieri delle torri continuano e sono al vaglio sia le testimonianze dei derubati sia i video delle telecamere di sorveglianza disseminate da porta San Giovanni, attraverso le piazze fino a porta San Matteo. Una rete di occhi invisibili accesi giorno e notte che sorvegliano la città. Anche il sindaco Andrea Marrucci si è mosso in prima persona di fronte a questo episodio quasi incredibile nel centro storico della città da molto tempo pareva al sicuro. "Sono vicino alle attività colpite dall’azione dell’altra notte – le prime parole di Marrucci –. Abbiamo messo a disposizione delle forze dell’ordine il nostro sistema di telecamere di videosorveglianza ai fini di sicurezza pubblica e confido che a breve le stesse forze dell’ordine individuino i responsabili". Da parte degli uomini dell’Arma c’è il massimo riserbo, ma sembra che dalle immagini viste e riviste dei filmati della nottata e dalle testimonianze di alcuni nottambuli, la svolta sia oramai vicina all’identificazione dei responsabili del blitz.

Romano Francardelli