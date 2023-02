Si è chiuso ieri sera il voto nei circoli Pd della provincia di Siena per il Congresso nazionale. La mozione di Elly Schlein ha vinto con 992 voti (46,9%). Secondo posto per Stefano Bonaccini con 950 preferenze (44,9%), seguono Gianni Cuperlo con 137 schede (6,5%) e Paola De Micheli con 35 voti (1,6%).

Il segretario provinciale Pd, Andrea Valenti, ha commentato: "La fase dei congressi nei circoli si è svolta in maniera regolare in tutti i comuni e ha visto la partecipazione di ben oltre la metà dei nostri iscritti. Al di là del risultato, che mostra numeri abbastanza vicini tra i primi due candidati, tengo a sottolineare come la discussione sia sempre stata corretta, leale e propositiva. Di questo ringrazio i volontari che hanno garantito i congressi, la struttura organizzativa del Pd, la Commissione e i Comitati dei candidati alla segreteria. L’ennesima bella lezione di democrazia e di partecipazione che solo il Pd. Adesso l’appuntamento è alle primarie aperte del 26 febbraio. Invitiamo tutti a partecipare".

Soddisfazione è stata espressa da Nicola Berti, coordinatore della mozione Schlein: "Ringrazio quanti hanno girato il territorio, mettendosi a disposizione così come ringrazio i volontari delle altre mozioni. Anche in provincia di Siena abbiamo ottenuto un risultato non facile, vincendo nel capoluogo, a Poggibonsi, Colle e in Valdichiana con Chiusi. E’ evidente che nel Pd c’è voglia di cambiamento e di risposte chiare, forti e concrete". Analizza il risultato anche Gabriele Berni, coordinatore della mozione Bonaccini: "Siamo partiti da zero, senza il sostegno di nessuna corrente organizzata, vidto che a livello nazionale quasi tutto il gruppo dirigente sosteneva Elly Schlein, e abbiamo raggiunto un risultato straordinario – è la riflessione – quanto inaspettato. Solo 10 giorni fa la provincia di Siena veniva considerata una roccaforte della candidata sostenuta da quasi tutto il gruppo dirigente nazionale uscente ma il voto degli iscritti (oltre 2mila i votanti) consegna un quadro diverso". E ancora: "La proposta Bonaccini vince nel 50% dei comuni della provincia e in più di 40 dei circoli. Questo risultato conferma anche a Siena la voglia di cambiamento, che crediamo possa essere ancora più evidente alle primarie del 26 febbraio".