Segreteria Pd, doppia sfida Quattromila senesi al voto

Novantasei seggi aperti dalle 8 alle 20, dodici dei quali a Siena. Sono questi i numeri delle primarie del Pd che domani porteranno alle urne circa 4mila iscritti. La sfida che si consuma è doppia: da una parte si vota al ballottaggio tra Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, e la parlamentare europea Elly Schlein per la segreteria nazionale del partito; dall’altra verrà distribuita la scheda per il nuovo segretario regionale. In lizza ci sono il parlamentare Emiliano Fossi, collegato alla mozione Schlein, e la consigliera regionale Valentina Mercanti collegata a Bonaccini. Visto che in provincia di Siena la mozione Schlein ha vinto per 25 voti su quella di Bonaccini, è verosimile che si profili un testa a testa anche nel ballottaggio di domani. Da regolamento delle Primarie, nulla vieta il voto disgiunto tra candidati alla segreteria nazionale e candidati alla segreteria toscana, quindi la partita resta aperta. Alle primarie possono votare tutte le cittadine e i cittadini, italiani e stranieri, muniti di un documento di identità, che si riconoscono nei valori del Partito Democratico e del centrosinistra. Ieri sono arrivati gli ultimi appello al voto per Schlein e Bonaccini. Quest’ultimo giovedì sera ha ricevuto il sostegno del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ospite al Supercinema di Monteroni D’Arbia per la chiusura della campagna elettorale insieme al coordinatore del comitato senese per Bonaccini, Gabriele Berni. "Le primarie - ha detto Berni - sono un momento decisivo per far partire un nuovo Pd senza correnti che coinvolga le migliori energie dei territori e torni ad essere un partito popolare e la guida di un centro sinistra unito".

Nardella ha invece ricordato ai presenti come "con Bonaccini si aprirà una nuova stagione in cui non ci saranno più liste calate dall’alto ma i rappresentanti saranno scelti attraverso il coinvolgimento di tutti e che il Pd non ha bisogno di cambiare nome ma di cambiare gruppo dirigente". Oggi inoltre alle 11.30, al bar Il Palio di piazza del Campo, Valentina Mercanti sarà disponibile per incontrare i cittadini. A sostenere Elly Schlein invece il coordinamento provinciale ’Parte da noi!’ guidato da Nicola Berti. Uno degli appelli al voto in questo caso arriva da Andrea Valenti, segretario provinciale del Pd. "La mia posizione la sanno tutti, vi chiedo quindi di votare per Elly Schlein alla segreteria nazionale e per Emiliano Fossi alla segreteria regionale. Credo che sia Elly che Emiliano possano rappresentare quel bisogno di profondo cambiamento, innovazione, spinta di sinistra del quale il Pd ha profondamente bisogno. Mi rivolgo anche e soprattutto alle non iscritte e ai non iscritti, che possono votare domenica alle nostre primarie: dateci una mano, venite e cambiateci. Se cambia il Pd, cambia l’Italia".