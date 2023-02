Segnaletica e sentieri Il Cai lancia l’allarme "Danni da tagli boschivi"

Il Cai di Siena segnala la distruzione di sentieri e segnaletica sulla Montagnola Senese, come ‘danno collaterale’ dei tagli boschivi: "I mezzi meccanici danneggiano la nostra rete sentieristica, abbattendo i segnali e rendendola impraticabile – affermano – i tagli sono autorizzati dalla Regione, ma, manca il controllo sulla corretta esecuzione del lavoro che, se male effettuato, distrugge il bosco in maniera quasi irreversibile. Uno strumento per proteggere i sentieri è inserirli nei piani strutturali dei Comuni: questo li tutelerebbe e le ditte di taglio boschivo avrebbero tra gli obblighi il loro ripristino".