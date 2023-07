Segnalazioni dei cittadini Un nuovo canale sul sito del Comune

Si chiama ’Urp – Segnalazioni dei cittadini’ ed è un canale privilegiato con l’amministrazione comunale, disponibile sul sito. Un modo semplice e rapido per segnalare un problema, ma anche trovare indicazioni utili a comprendere cosa fare nelle diverse situazioni. Sulla homepage del Comune, basta cliccare su Servizi online e poi nella sottosezione Cittadino. Le istanze inserite vengono raccolte e gestite dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e vengono poi smistate agli uffici competenti. Per le emergenze o le richieste per interventi urgenti si raccomanda di rivolgersi ai numeri telefonici dedicati: per le emergenze il numero da comporre è il 112, mentre per gli interventi urgenti si può contattare il centralino del Comune allo 0577292111, sempre attivo. Il cittadino può controllare periodicamente la mappa per vedere quali interventi vengono effettuati sulle segnalazioni.