Seggiani, Cgil punta sulle scienze della vita "Ognuno dica cosa può mettere in campo"

"Le risorse finanziarie messe ora a disposizione dalla Fises per le imprese incubate nella Fondazione Toscana Life Sciences, ma soprattutto i fondi strutturali europei della Regione destinati a progetti di filiera, sono elementi di grande interesse. Così come il fatto che, dopo innumerevoli sollecitazioni, si è acceso il dibattito sulle Scienze della vita". Così il segretario generale della Cgil di Siena Fabio Seggiani (foto).

E ancora: "Nell’annunciare l’inaugurazione del Campus, Diesse si è espressa pronunciando la parola Distretto – prosegue Seggiani – un grosso passo in avanti, se consideriamo che viene citato come un’opportunità, a oggi inespressa, di sviluppo e crescita futura. Invitare alla cerimonia di mercoledì l’universo mondo, eccetto chi rappresenta i lavoratori credo sia un errore, ma si può ancora rimediare". "Le scienze della vita sono un comparto che continua a crescere nell’export e nell’impatto sul Pil della provincia e del Paese conclude Seggiani –. Serve un Piano Marshall per le Scienze della vita, su Siena e sul Distretto. Crediamo che nessuno si possa più nascondere e che ognuno debba dire cosa pensa e quello che è disposto a mettere in campo".