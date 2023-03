Sedici milioni in lavori "Piano mai visto prima"

Un programma di investimenti in opere pubbliche mai visto prima a Monteriggioni, che aggiunge circa un milione al già imponente piano precedente raggiungendo i 16 milioni di euro". Lo inquadra così, l’assessore alle opere pubbliche della città coronata, Paola Buti, il piano delle opere pubbliche 2023 - 2025 appena licenziato dal consiglio comunale. Manutenzione, infrastrutture, scuola e cultura, sono le colonne che sorreggono l’impalcatura dell’ambizioso programma monteriggionese che, per l’assessore, costituisce "una vera e propria svolta, che restituirà un territorio diverso e migliorato".

I principali capitoli di investimento del piano riguardano l’edilizia scolastica, con la previsione di oltre un milione e 800mila euro euro destinato all’adeguamento dell’edilizia scolastica della scuola Rodari; di poco inferiore la somma che sarà rivolta al restauro delle parti comunali del Complesso monumentale di Abbadia Isola e, sempre per il settore cultura, alla realizzazione delle balaustre di protezione sui camminamenti della cinta muraria ed all’abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive dei percorsi museali.

Consistente, circa un milione di euro, anche il programma per l’impiantistica sportiva, con la realizzazione del Centro polivalente di San Martino e la completa recinzione dell’impianto i Castellina Scalo. A questo si aggiunge il programma di adeguamento della viabilità comunale con la previsione di oltre 200.000 euro di spesa per la manutenzione dei parcheggi Cipressino, Montarioso e via IV Novembre, pertinenze stradali, marciapiedi, fognature e rinnovamento dell’illuminazione pubblica.