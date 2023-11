Sede di Fratelli d’Italia. Inaugurazione a Colle

Fratelli d’Italia per la prima volta ha una sede a Colle, inaugurata ieri. L’argomento più intrigante è stato sicuramente quello delle elezioni del ’24 ed il coordinatore provinciale l’onorevole Francesco Michelotti annuncia che sarà svelato entro Natale. "Abbiamo deciso insieme a Michelotti per la prima volta nella storia del partito di aprire una sede a Colle – afferma Lino Romano Solai, dirigente comunale di Fdi – Ad oggi Fdi sul nominativo del candidato si riserva. La nostra strategia sarà quella di puntare sullo sviluppo del tessuto sociale ed economico, interessando i giovani, che sono il nostro futuro a dispetto della vecchia politica. Ho avuto occasione di ascoltare Pii, ma in questo momento non abbiamo un legame, siamo aperti a tutto, rispetto i suoi programmi, però andiamo avanti e vedremo nel futuro. Per quanto riguarda Vannetti, credo sia una bravissima persona, non lo conosco personalmente, ho partecipato ad un suo evento, molto educato e con delle idee anche innovative, dovremo assolutamente dialogarci per il futuro del comune". Michelotti rincara la dose. "Fdi si muove all’interno del centro destra unito, perché è un valore imprescindibile – afferma Michelotti – A Colle oggi si registra un fatto storico, per la prima volta la destra politica ha una sede fisica. Ringrazio i dirigenti colligiani Romano Solai, Fabio Strianese ed Angela Bargi che in consiglio comunale fa un grandissimo lavoro. Questa è la precondizione per affrontare le elezioni in maniera determinata. Il centro destra sarà unito ed aperto alle migliori esperienze del civismo per proporre ai colligiani una candidatura che sia credibile vincente e che si proponga di ribaltare la situazione attuale di immobilismo. Da stasera iniziamo a lavorare seriamente, a breve, spero entro Natale avremo un candidato a sindaco".

