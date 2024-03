’Seconda vita’ ai farmaci. Al via la raccolta

Oltre al partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco con la relativa distribuzione di medicinali ai più bisognosi, il Banco Farmaceutico della Misericordia di Poggibonsi si distingue anche per la intensa collaborazione con il Centro Missionario Medicinali di Firenze. "Spesso terminiamo la cura prima di aver esaurito le confezioni dei farmaci che il medico prescrive – spiega la dottoressa Simonetta Viviani, responsabile del Banco Farmaceutico della Misericordia di Poggibonsi –. Capita a tutti di avere in casa delle compresse non utilizzate di aspirina, antibiotico o antidolorifico o addirittura confezioni ancora integre di colliri, gocce o sciroppi. Questi farmaci, purché non scaduti, possono servire a persone che ne hanno bisogno in Italia o all’estero. Il Centro Missionario Medicinali di Firenze li raccoglie e dà loro una ‘seconda vita". E ancora: "Noi collaboriamo a questa attività con la collocazione degli appositi contenitori per la raccolta dei farmaci usati in luoghi di Poggibonsi con grande affluenza di persone – conclude Viviani –. Ringrazio i volontari, in particolare Luisa Giolli". "Esprimo grande soddisfazione per il contributo che viene fornito a bisognosi", dice il governatore Vallis Berti.