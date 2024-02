Se le università gridano, i palazzi stiano a sentire

Non c’è solo la mensa negata, un veto a lavori per 4 milioni di euro del Dsu dopo averne spesi 3,4 milioni per tappare una falla del Comune di Siena e trovarsi un immobile con troppe pecche. Ci sono anche ritardi sulla casa dello studente in via del Porrione, più altri dispettucci e silenzi che sono autolesionistici in una città campus. I due rettori, Di Pietra e Montanari, hanno spedito una lettera al presidente della Regione Giani, chiedendo di essere ricevuti per trovare una soluzione alla seconda mensa in città, dopo i fallimenti su via Bandini. Sarebbe meglio se il Governatore rispondesse in fretta. O invitasse un suo assessore a convocare in fretta una riunione. Il grido di due università non può restare inascoltato.