Se La Russa non sa leggere la Costituzione

Pino

Di Blasio

E non citiamo Elly Schlein per dimostrare che il presidente del Senato ha sbagliato, bensì Ruth Bader Ginsburg e il film ’Una giusta causa’: la biografia della paladina dei diritti delle donne e della parità di genere davanti alla Corte Suprema americana. L’avvocato Ruth Bader Ginsburg fu la prima a vincere, negli anni ’70, una causa contro la discriminazione salariale tra uomo e donna. Nel 1993 il presidente Clinton la nominò giudice della Corte Suprema, rimase in carica fino alla sua morte nel 2020. Una delle battute iconiche del film sulla sua vita è quando uno dei giudici le dice: "La parola donna non appare nemmeno una volta nella Costituzione degli Stati Uniti!". E Ruth, di rimando: "Nemmeno la parola libertà, Vostro onore!".

Non c’è bisogno di scrivere una parola specifica se tutta una Carta Costituzionale è stata scritta fondandosi su quella parola. E’ la differenza tra Costituzione formale e materiale, che qualsiasi studente del primo anno di Giurisprudenza è costretto a imparare e che dovrebbe essere un cromosoma nel codice genetico della seconda carica dello Stato, per chiunque sia chiamato ad occuparla. Scrivo queste parole in un ufficio nel palazzo che fu di Mario Bracci, giurista, docente di diritto pubblico, rettore dell’Università, ministro del Commercio Estero nel primo Governo De Gasperi, giudice della Corte Costituzionale fino alla sua morte. L’uomo che riuscì a dare ’scacco al re’ in venti righe, interpretando da par suo una legge sul passaggio di poteri tra la monarchia e la Repubblica, dopo il referendum.

Al presidente La Russa farebbe sicuramente bene sia vedere il film ’Una giusta causa’ che leggere gli scritti e qualche lezione del professor Mario Bracci. Soprattutto la prolusione di apertura dell’anno accademico dell’Università di Siena nel novembre del 1944, pronunciata nella Sala del Mappamondo, a Palazzo Pubblico. Il rettore Bracci, con gli alleati liberatori al suo fianco, magnificava le sorti della civiltà senese. E agli studenti disse: "Sarete voi la classe dirigente della Democrazia e della Resistenza!".