"Sds, il Comune ha pagato subito tutti i debiti"

"L’ amministrazione comunale ha pagato le somme debitorie nei riguardi della Società della Salute Amiata Senese e Valdorcia Val di Chiana Senese per le prestazioni sociali espletate negli anni 2021-2022". Così Il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini ha riposto con una nota all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza consiliare "Progetto Comune" il 16 ottobre scorso e resa pubblica dalla stampa il 17 ottobre giorno successivo a quello di presentazione al protocollo comunale dell’ interrogazione da parte di ’Progetto Comune’. "In risposta alla richiesta – dice ancora il comunicato firmato dal sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini - l’amministrazione dava immediato mandato agli uffici affinché verificassero l’effettiva situazione debitoria ed appurato l’effettivo debito ordinava l’immediato pagamento delle somme richieste con tre specifici mandati di pagamento effettuati nella giornata del 3 ottobre, giornata in cui il debito è stato appurato. Da quanto sopra appare evidente una banale questione esclusivamente e squisitamente tecnica sia stata presa a scusa per uno scomposto e patetico tentativo per gettare discredito su un’amministrazione che in questi anni come nessun’altra ha impegnato forze e risorse in servizi sociali ed assistenziali e sanitari istituzionalmente in capo al servizio sanitario ma questo non in grado di adempiere, e qui basti pensare agli interventi posti in essere durante l’ emergenza covid e all’implementazione di un servizio di un servizio di trasporto oncologico per tutti i cittadini".

Giuseppe Serafini