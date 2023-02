Scuole, musei e sport. Si riparte I tredici evacuati tornano a casa

Siena, 13 febbraio 2023 - Scuole di ogni ordine e grado aperte. E con loro anche teatri, musei civici (il Duomo invece riaprirà domani) e impianti sportivi. Siena al sesto giorno di sciame sismico prova a tornare alla normalità. La svolta, in questo senso, è arrivata dopo il vertice di ieri fra sindaco e prefetto sull’eventualità di mantenere chiuse le scuole. La riflessione: impossibile prevedere lo sciame post terremoto, impossibile adeguarsi alla sua variabilità. Ma possibile continuare a vivere normalmente, seguendo le regole di prevenzione e quelle da mettere in atto in caso di pericolo. Così è stata decisa la riapertura delle strutture che, comunque, restano alcuni fra i luoghi pubblici più sicuri. "A seguito delle ultime valutazioni effettuate con il comitato di sicurezza sui dati relativi allo sciame sismico insieme al mio assessore all’Istruzione, Paolo Benini – spiega il sindaco De Mossi – abbiamo deciso di tenere aperte le scuole, così come musei, teatri e impianti sportivi". I dati sarebbero confortanti. Dalla mezzanotte di venerdì l’Ingv ha registrato meno di dieci scosse tutte inferiori o pari a magnitudo 2.0. La più forte è stata alle 6.40 di sabato mattina con magnitudo 2.0 appunto. Le altre tutte inferiori. Troppo poco per imporre...