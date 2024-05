Scuole in visita all’Its colligiano. Lezioni sulle energie rinnovabili alle classi quinte del ‘Cennini’

Il legame tra le scuole del territorio e l’Its si rafforza ancora di più. Recentemente, infatti, le classi quinte dell’Istituto professionale Cennino Cennini di Colle si sono recate al ‘Palazzone’, ovvero presso la sede dell’Its colligiano. Sono stati accompagnati dal Prof. Giampaolo Piazzini tutor delle classi, dal Vicepreside Stanghini Cesare e dalla Prof.ssa Valentina Rugi e si sono recati presso l’ITS Academy Energia e Ambiente a Colle. L’istituto di alta specializzazione tecnologica post diploma per le nuove professioni legate ai temi della transizione ecologica ed energetica, unico in Toscana, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha, quindi, accolto gli studenti per una due giorni di lezioni sulle energie Rinnovabili. Un’occasione per far conoscere agli allievi le opportunità di formazione e lavoro che i corsi biennali ITS, a titolo gratuito e in avvio il prossimo ottobre, possono offrire ai più giovani. L’Istituto Cennini è anche socio fondatore ed ormai la stretta collaborazione fra i due istituti ha portato anche quest’anno alla partecipazione dei futuri diplomandi del professionale a delle lezioni teorico - pratiche presso l’Its. "I ragazzi hanno partecipato alle lezioni con spirito partecipativo formulando molte domande su una materia che probabilmente sarà uno dei settori di forte sviluppo nel futuro cioè la transizione ecologica – viene affermato in una nota – Questa collaborazione sarà sempre più stretta perchè ritenuta molto proficua da un punto di vista dell’apprendimento delle competenze che il nostro istituto da ai ragazzi e poi può procedere con l’Its". Ancora: "L’entusiasmo dimostrato da entrambe le parti sarà un prerequisito per consolidare nell’area della Valdelsa un futuro lavorativo basato su nuove tecnologie e salvaguardia dell’ambiente, pilastro di formazione, professionalità e cittadinanza attiva. Un’offerta formativa quella di Its Energia e Ambiente in programma ad ottobre che si amplierà ulteriormente, con l’obiettivo di attrarre un più ampio numero di giovani specializzati in risposta alla crescente domanda di professionalità qualificate da parte delle imprese. Grazie al continuo dialogo con le aziende del territorio regionale, i nuovi corsi biennali rifletteranno le nuove sfide del settore energetico, proponendo una formazione capace di garantire un immediato accesso al mondo del lavoro".

Lodovico Andreucci