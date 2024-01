Scuole, dal 16 al via gli open day. S’inizia con la primaria ’Mencarelli’

Tempo di open day alla scuola di Chianciano Terme, una occasione da non sottovalutare per i genitori per conoscere l’offerta formativa e l’ambiente dove gli alunni cresceranno e apprenderanno, in un periodo sicuramente fondamentale della loro vita.

La scuola, quindi, è pronta a presentarsi insieme a tutte le attività organizzate durante l’anno: si parte martedì 16 gennaio, ore 17, con l’open day delle Scuole Primarie al plesso "Mencarelli", in Via Manzoni 7. Saranno presenti gli insegnanti. Il 17 gennaio, sempre ore 17, si potranno conoscere le numerose attività della Scuola Secondaria di Primo Grado, al plesso dell’istituto alberghiero "Artusi", in Via del Morellone 1: famiglie e gli studenti interessati potranno approfondire partecipando all’appuntamento. Infine, la settimana successiva, martedì 23 gennaio alle ore 16.30, c’è l’open day della Scuola dell’Infanzia al plesso Cavernano, in Via del Condotto 1.