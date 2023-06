Scuolabus rubato ritrovato a Siena Il furto ieri mattina a Poggibonsi

di Marco Brogi

Un furto che più singolare non si può. Qualcuno ieri ha rubato uno scuolabus nel piazzale dei magazzini comunali di Poggibonsi, all’immediata periferia della città. Ma con quell’improbabile mezzo il ladro (o i ladri) ha fatto poca strada. Il pulmino è stato infatti ritrovato poche ore dopo a Siena, per l’esattezza al Petriccio, dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Poggibonsi. Il fiuto dei militari e le indagini a tappeto su tutto il territorio hanno permesso di recuperare lo scuolabus in tempo record.

"Un evento spiacevole si è trasformato in un momento di collaborazione tra istituzioni che ha consentito di ritrovare in pochissimo tempo lo scuolabus rubato – afferma Guido Delmirani, presidente di Tiemme –. Voglio rivolgere a nome di tutta l’azienda un grande ringraziamento ai carabinieri del nucleo operativo della città valdelsana e al comandante Giulio Siciliano, che si sono subito attivati con tempestività ed efficienza. Questo ha permesso, attraverso un sofisticato sistema di ricerca, di rintracciare lo scuolabus in tempi brevissimi. Un grazie va anche alla polizia municipale di Poggibonsi che, fin da subito, ci ha affiancato con grande spirito di collaborazione".

Alle parole del presidente dell’azienda dei trasporti hanno fatto seguito quello del sindaco di Poggibonsi, David Bussagli. "Ci uniamo ai ringraziamenti dell’azienda nei confronti dei carabinieri di Poggibonsi e della nostra polizia municipale – dice il primo cittadino –. Nel giro di poche ore lo scuolabus è stato ritrovato, anche grazie alla tempestività e alla collaborazione con cui tutti i soggetti coinvolti hanno proceduto".

Lo scuolabus che porta i bambini delle scuole di Poggibonsi è stato rubato nella prima mattinata. Quando in Comune è arrivata la notizia del furto in molti stentavano a crederci. A chi poteva aver fatto gola un pulmino scolastico? Una domanda che si sono fatti in tanti.

Le ricerche del mezzo sono partite immediatamente e poco dopo la sinergia tra i carabinieri della compagnia valdelsana, la polizia municipale del comando cittadino e la Tiemme ha dato i risultati sperati: il ritrovamento a Siena dello scuolabus, tornato per fortuna a disposizione dei bambini. Come dire, insomma, che il ‘giallo’ della sparizione dello scuolabus si è risolto nel giro di qualche ora.