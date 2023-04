Scuola, varato il piano sicurezza Adeguamento sismico alle materne

di Marco Brogi

Bambini e insegnanti più sicuri a scuola in caso di terremoto. Al via a Poggibonsi un intervento da un milione e 280mila euro alle materne statali Picchio Verde e Arcobaleno. Soldi che arrivano nell’ambito del ‘Cantiere toscana’, promosso dalla Regione grazie ai fondi del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). "Procede il percorso di sistemazione del complesso scolastico del Borgaccio e procede il nostro impegno per migliorare gradualmente le scuole e restituire alla comunità scolastica spazi sempre più sicuri, più funzionali e più belli – spiega l’amministrazione comunale –. I lavori riguarderanno i due blocchi di aule non interessati dal primo stralcio dell’intervento e porteranno all’adeguamento sismico dell’intero edificio con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e il comfort abitativo e funzionale". I lavori sono già stati assegnati e si svolgeranno in più riprese per non penalizzare l’attività scolastica, che non verrà sospesa. La prima tranche dell’intervento sul complesso scolastico del Borgaccio si è completata nel 2019, con interventi sul corridoio della struttura e su una delle ali dell’edificio. A queste opere si è aggiunta, nel periodo immediatamente successivo anche, la sistemazione di una parte del giardino della scuola, un’area di circa 500 metri quadrati. La seconda tranche rientra in una serie di di investimenti per l’edilizia scolastica che comprende anche i lavori (già partiti) di adeguamento e efficientamento del secondo lotto della Leonardo da Vinci, un progetto da 850mila euro, di cui oltre 670mila cofinanziati con contributi ministeriali confluiti nel Pnrr. "Complessivamente – rende noto ancora l’amministrazione comunale- parliamo di oltre 5milioni di euro di contributi per l’edilizia scolastica attivati negli scorsi mesi su diversi canali di finanziamento". Sulla rampa di lancio ci sono altre due opere di grande rilievo la riqualificazione dell’ex scalo merci come area di sosta e interscambio modale (700.000 euro) e la riqualificazione di via Galluri, piazzetta Amendola e di una parte di via Frilli (1.140.000 euro). Completano il quadro delle opere pubbliche in programma il percorso ciclopedonale di collegamento dell’ospedale di Campostaggia con Romituzzo (930.000 euro), l’efficientamento del cinema teatro Politeama (580mila), la riqualificazione del condominio solidale di via Trento (865.500 euro), la manutenzione di alcune strade, tra cui quella di Talciona (220.000 euro).