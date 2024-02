Scuola tennis in finale. Traguardo regionale

Amicizia, gioco, allenamento e voglia di raccogliere le sfide: ecco gli ingredienti magici che hanno portato i bambini della scuola tennis di Chianciano arrivare a conquistare la finale regionale under 10. Cinque piccoli eroi che si sostengo e si supportano e tifano assieme per vincere e divertirsi. Luna De Carlo, Flavia Lucherini, Alessio Ciacci, Samuele Crestini, Lorenzo Sanchini hanno 10 anni e sotto la guida agonistica di Simone Vichi, maestro della scuola Tennis Chianciano Terme e della preparatrice atletica Sofia Renzi, hanno conquistato la loro prima finale regionale e siamo sicuri che questa sarà solo una tappa di una lunga storia di amicizia fra i bambini e una disciplina che sta aumentando grazie ai successi azzurri. Del resto i bambini di Chianciano come la squadra di coppa Davis hanno battuto le squadre della provincia e poi hanno spiccato il volo a Firenze. Tutti bravissimi ma con una menzione speciale per le giovani donne curiose di questo sport che sono Luna e Flavia; Luna è seconda nella classifica nazionale e prima in quella regionale, categoria super Orange.

Ma questo grande risultato è arrivato grazie all’impegno del maestro Simone e del suo staff che negli ultimi anni è riuscito a raccogliere al tennis club Chianciano Terme trenta giovani atleti che durante la settimana si allenano e si impegnano a raggiungere obiettivi sempre più importanti. Il raggiungimento di questa finale regionale, che si svolgerà a Firenze domenica prossima, racconta di uno scenario che sicuramente porterà nuovi piccoli atleti a giocare nella terra rossa dei campi del Parco Fucoli.

Anna Duchini